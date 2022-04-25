Новые пункты вакцинации от ковида начали открывать с 25 апреля в Челябинской области

Они начнут работать в выходные и майские праздники

В торговых комплексах Челябинской области с сегодняшнего дня, 25 апреля, начинают открываться дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, которые будут работать в выходные и майские праздники. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона.

Дополнительные пункты вакцинации для взрослых будут работать в следующих населенных пунктах:

• Челябинск. ТК «КС» (30 апреля, 12:00—15:00), ТРК «Алмаз» (30 апреля, 10:00—14:00);

• Миасс. ТРК «Слон» (30 апреля и 1 мая, 12:00—16:00);

• Златоуст. «Территория бизнеса» (25 апреля — 1 мая, 10:00— 5:00), ТРК «Тарелка» (25—29 апреля, 16:00— 9:00; 30 апреля и 1 мая 10:00—15:00);

• Кыштым. ТК «Радуга» (30 апреля и 1 мая, 10:00—14:00);

• Чесма. Центральный рынок (29 апреля, 10:00—13:00);

• Бреды. ТРК «Магнит» (29 апреля — 3 мая, 10:00—13:00).

Также прививки можно по-прежнему поставить в поликлиниках по месту жительства, а также в круглосуточных пунктах вакцинации. В Челябинске они расположены в ГКБ № 2 (пр. Ленина, 82), ОКБ № 3 (пр. Победы, 287, 376в) и в медпункте на железнодорожном вокзале.