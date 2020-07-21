«Сегодня меньше госпитализаций»: Ирина Гехт рассказала о коронавирусе в регионе

В правительстве надеются, что положительная динамика сохранится.

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Сегодня, 21 июля, в Челябинской области было выявлены 138 новых случаев выявления коронавирусной инфекции. Теперь количество зараженных всего в регионе достигло 10 495 человек. Также за прошедшие сутки были выписаны еще 106 человек, а общее количество выздоровевших достигло 6 594 пациентов.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт выразила надежду, что данная положительная динамика сохранится.

«Сегодня у нас поменьше госпитализаций. Но среди муниципалитетов выделяется Челябинск — 78 случаев выявления ковида. А среди других территорий прирост незначительный. 4 города региона сохраняют 75 процентов случаев заболеваний — Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст. У остальных все в зависимости от обстоятельств», — заявила Ирина Гехт.

Отмечается, что на сегодняшний день гораздо меньшее количество дали положительные результаты. Но от смерти никуда не деться. В статистику умерших попали люди, где ковид был сопутствующим заболеванием, среди них опять же есть пожилые люди. Ирина Гехт подчеркнула, что на это сказалась жара, когда пациентам тяжело находиться в больницах. Но нынешняя погода должна сыграть на руку врачам и пациентам.

Напомним, что если вы почувствовали недомогание, потерю обоняния или другие симптомы коронавирусной инфекции, нужно немедленно изолироваться от людей и вызвать врача или скорую помощь.