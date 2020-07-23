«Подходит к концу период пиковых госпитализаций»: Ирина Гехт рассказала о статистике COVID-19 в регионе

Сегодня выздоровевших оказалось в два раза больше заболевших.

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Сегодня, 23 июля, жителей Челябинской области, несомненно, порадовала статистика по коронавирусной инфекцией. Отмечается, что количество заболевших пошло на спад — впервые за долгое время число заболевших не превысило 130 человек. Сегодня выявили 129 человек с подтвержденным COVID-19.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что в «лидерах» по заболевшим до сих пор значится областной центр.

«Из муниципалитетов выбился Челябинск — 54, Сатка сегодня больше дала — 10 человек. И 9 человек из Златоуста. Все остальные в единичных историях», — отметила Ирина Гехт.

Отмечается также, что количество выздоровевших и вовсе превышено в два раза — 253 человека полностью побороли коронавирус и уже выписаны из больниц.

«Выписанных много, но это как раз подходит к концу период пиковых госпитализаций. Начинаем массово выписывать, поэтому надеемся, что сейчас немного начнем уменьшаться по приросту», — добавила первый заместитель губернатора.

Напомним, всего в Челябинской области за весь период пандемии было выявлено 10 757 случаев заражения ковидом. На сегодняшний день из больниц уже выписано 6 960 пациентов. 228 человек скончались от заболевания.