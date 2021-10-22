С 30 октября вузы и колледжи Челябинской области перейдут на дистант

А школы и садики, за исключением дежурных групп, будут закрыты

С 30 октября вузы и колледжи, расположенные на территории Челябинской области, должны отправиться на дистант. Об этом на брифинге по коронавирусу в пятницу, 22 октября, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«На время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября все заведения среднего профессионального обучения переходят на дистанционный формат работы. Такая же рекомендация дана вузам», — сказала Ирина Гехт.

Напомним, ранее министерство просвещения РФ объявило о введении дополнительных каникул в школах с 30 октября по 7 ноября. Если в каких-то учебных заведениях дети уже отгуляли осенние каникулы или собираются на них после 7-го числа, ноябрьская неделя будет добавлена к тем дням отдыха.

Детские сады также будут частично закрыты. В них останутся только дежурные группы для тех детей, чьи родители вынуждены выходить на работу. При этом садик имеет право попросить у родителей справку, подтверждающую факт занятости на предприятии в нерабочие дни.

Также Ирина Гехт заявила, что загородным лагерям придется перенести осенние детские смены на другой период.

Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

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