Куда в Челябинской области обращаться при подозрении на ковид и с ОРВИ — инструкция

Региональный Минздрав рассказал, как попасть на прием к доктору и вызвать врача домой

На Южном Урале наблюдается сезонный рост числа заболевших ОРВИ и ковидом. Минздрав Челябинской области разработал инструкцию для пациентов, которая позволяет быстрее попасть к врачу.

Для взрослых

Если у вас возникли симптомы инфекционного заболевания: температура, кашель, першение в горле, насморк, потеря обоняния — и вы не относитесь к группе риска, то попасть на прием можно одним из следующих способов.

1. Записаться к врачу по телефонам единых кол-центров: 122 или 240-13-13 либо по телефону регистратуры своей поликлиники.

2. Обратиться в свою поликлинику в кабинет для температурящих пациентов.

3. Обратиться в ковидные поликлиники.

4. Заполнить анкету на консультацию на сайте медицинской организации, к которой вы прикреплены (такие анкеты должны быть размещены на сайтах поликлиник уже на этой неделе). По результатам консультации врач назначит лечение, анализы и откроет электронный больничный.

Для групп риска и детей

Если вы относитесь к группе риска, то есть вам больше 65 лет, вы беременны или имеете хронические заболевания (сахарный диабет, астму, онкологию и другие), то вызывайте доктора на дом по телефонам 122, 240-13-13 или по номеру регистратуры своей поликлиники. Вызвать доктора на дом также необходимо, если заболел ребенок.





Состояние ухудшается

Если ваше состояние ухудшилось: температура держится выше 38 градусов более трех дней, дыхание затруднено, появилась одышка, сатурация меньше 93%, необходимо вызывать скорую помощь по телефону 03 или звонить в неотложку своей поликлиники.

График работы амбулаторных центров и поликлиник с отдельным входом для пациентов с COVID-19

Челябинск

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 09:00—18:00.

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, будни 08:30—18:00, в выходные 09:00—15:00.

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 08:00—18:00.

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно, 08:00—18:00.

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 08:00—18:00.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287а, пр. Победы, 376в, ежедневно, 08:00—18:00.

ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, 08:00—18:00.

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 08:00—18:00.

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7-й подъезд, будни 09:00—16:00.

ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, 09:00—16:00.

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 09:00—18:00, вход справа от центрального входа.

ГКБ № 8, дневной стационар, пер. Артиллерийский, 2а, понедельник — суббота, 08:00—16:00.

ГКБ № 1, женская консультация, ул. Днепропетровская, 11, ежедневно, 08:00—18:00.

Миасс

ГБ № 2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 08:00—16:00.

Златоуст

Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 09:00—18:00.

Троицк

Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 08:00—16:00.

Магнитогорск

ГБ № 1 им. Г. И. Дробышева, ул. Советская, 219, будние дни 09:00—18:00, суббота 09:00—16:00, воскресенье 09:00—15:00.

ГБ № 2, ул. Уральская, 48, будние дни 9:00 — 18:00, суббота 09:00—16:00, воскресенье 09:00—15:00.