Как получить дистанционный больничный в Челябинской области — инструкция

Без визита к доктору больничные выдают только взрослым, не относящимся к группам риска

Больничные листы в России теперь можно оформить дистанционно. Приказ об этом 4 февраля подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В документе сказано, что это мера временного характера и вводится в связи с ухудшением эпидситуации. Разбираемся, на кого можно оформить больничный дистанционно и как это сделать.

«Приказ Мурашко действует по всей стране. Но как именно будет организована выдача дистанционных больничных в том или ином регионе, решают на месте. И поэтому сравнивать нашу область, к примеру, с Москвой некорректно», — пояснил ИА «Первое областное» пресс-секретарь Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Алексей Васильев.

Именно ФСС перечисляет больным выплаты по листам нетрудоспособности. Однако правила оформления таких документов устанавливает Минздрав Челябинской области. Вот что нам рассказали в медицинском ведомстве.

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТ БЕЗ ОСМОТРА

Прежде всего, следует понимать, что дистанционно больничный откроют, а потом и закроют не всем пациентам.

Больничный лист можно открыть и закрыть дистанционно, если соблюдены два условия.

Первое: у вас возникли симптомы инфекционного заболевания, например: температура, першение в горле, кашель, насморк, потеря обоняния. И второе: вы не относитесь к одной из групп риска, то есть вам меньше 65 лет, вы не беременны и у вас нет хронических заболеваний.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИСТ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СИДЯ ДОМА

Чтобы открыть листок нетрудоспособности, нужно позвонить

— по номеру кол-центра 122

— или по телефону регистратуры в свою поликлинику по месту жительства

и сообщить, что вам нужен дистанционный больничный. Оператору нужно также назвать свое имя, номер полиса, дату рождения.

«После этого с пациентом свяжется специалист из медорганизации. По результатам консультации будет принято решение о дистанционном наблюдении, о необходимости выхода врача на дом с осмотром, о возможности посещения поликлиники либо амбулаторного центра. В любом случае лист нетрудоспособности открывается с момента передачи оператору личных данных, в электронном варианте», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.





Дистанционный больничный, замечают в Минздраве, открывается на семь дней. Если болезнь протекает легко и без осложнений, закрыть больничный можно таким же образом — без визита в поликлинику.

«Важно понимать, что все зависит от индивидуальных показаний и состояния здоровья пациента. Если болезнь протекает легко, то лист нетрудоспособности также можно закрыть дистанционно. Если пациент не идет на поправку или появились осложнения — лист нетрудоспособности будет продлен врачом», — говорит Марина Сергеева.

Чтобы закрыть больничный дистанционно, нужно еще раз оставить заявку по указанным телефонам.

КОМУ ОТКАЖУТ

Дистанционный больничный нельзя открыть на детей. Состояние малыша или школьника обязательно должен оценить доктор — на дому или во время приема в поликлинике.

Если взрослые пациенты относятся к группе риска, получить больничный дистанционно также нельзя.

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