В Челябинской области большая часть пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус, лечатся дома. Об этом на запрос ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе правительства региона.
«На конец прошлой рабочей недели было более 45 тысяч жителей области с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией. При этом только 4,6% из них проходят лечение на госпитальных базах», — пояснили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, областной инфекционный центр в Малой Сосновке работает в штатном режиме, здесь есть свободный коечный фонд. В инфекционный центр по-прежнему направляют пациентов с COVID-19 со всей Челябинской области.
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