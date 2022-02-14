В Челябинской области более 95% больных с коронавирусом лечатся дома

В стационаре нуждается только один из 20 пациентов

В Челябинской области большая часть пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус, лечатся дома. Об этом на запрос ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе правительства региона.

«На конец прошлой рабочей недели было более 45 тысяч жителей области с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией. При этом только 4,6% из них проходят лечение на госпитальных базах», — пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, областной инфекционный центр в Малой Сосновке работает в штатном режиме, здесь есть свободный коечный фонд. В инфекционный центр по-прежнему направляют пациентов с COVID-19 со всей Челябинской области.

Куда в Челябинской области обращаться с ОРВИ и при подозрении на ковид — инструкция. Региональный Минздрав рассказал, как попасть на прием к доктору и вызвать врача домой.



Как получить дистанционный больничный в Челябинской области — инструкция.