Рост числа больных COVID-19 вновь зафиксирован в Челябинской области

За сутки прибавилось 82 инфицированных.

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Восемьдесят два новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области за прошедшие сутки. Таким образом, согласно свежим данным минздрава, в регионе за весь период пандемии зафиксировано 2438 случая COVID-19. От заболевания вылечилось 1057 человек, из которых 69 за минувшие 24 часа, передали «Первому областному» в пресс-службе ведомства.



«На утро 27 мая в регионе подтверждены 2438 случаев заболевания COVID-19, + 82 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 1336 человек. За прошедшие сутки выписано 69 человек. Всего 1057 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в Минздраве региона.

Также за прошедшие сутки увеличилось количество погибших. На этот раз жертвами COVID-19 как основного или сопутствующего заболевания стали 2 человека.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От COVID-19 — пациентка, 73 года. От других причин: аневризма сердца, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ковид сопутствующий — пациент, 81 год»,— пояснили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что все жители области с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах и получают все необходимое лечение. Те, у кого нет клинических проявлений и те, кто не входят в группы риска, лечатся на дому, под присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе продолжают работу «горячие линии» минздрава и правительства. Номера телефонов:8 (351) 240-15-16 и 8-800-201-41-88.