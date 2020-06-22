Российская вакцина от коронавируса может быть выпущена осенью и действовать до двух лет

Ее создают совместно с медорганизациями Минобороны.

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В Российской Федерации на данный момент идут клинические испытания уникальной разработки — вакцины против коронавирусной инфекции. Ее создали специалисты НИИ Минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Отмечается, что разработка началась с уже имеющейся технологической платформой, которая позволяет получать вакцины против таких вирусов, к которым и относят COVID-19. Именно благодаря этому новой вакцине удалось пройти фактически все научно-исследовательские работы и доклинические испытания в рекордные сроки.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил газете «Красная Звезда», что в начале осени новый препарат от коронавируса уже может быть массово выпущен.

«Но для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу — выпустить порядка 50-60, а возможно, и 70 миллионов доз данного препарата», — отметил Александр Гинцбург.

А введенная вакцина, по словам специалиста, может защитить человека в течение двух лет, но, возможно, и на более длительный период. Такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе российских медучреждений в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

«То есть это очень универсальная платформа, которая особенно подкреплена бустерным, то есть усиливающим, вариантом. Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — добавил Александр Гинцбург.

Напомним, на данный момент в Российской Федерации зарегистрировано 584 тысячи 680 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 339 тысяч 711 человек полностью выздоровели. 8 тысяч 111 пациентов скончались.