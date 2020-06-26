Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 12 июля

Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 июня, продлил режим повышенной готовности в регионе до 12 июля включительно.

Он сделал это на основании постановления правительства Российской Федерации, которое закрепляет за субъектами право продлять режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

«В совокупности с изменениями в п.16 распоряжения правительства № 146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию», — сказано в заявлении правительства Челябинской области.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области зафиксировано 6 982 случая заражения коронавирусной инфекцией. Прирост в сутки составляет не менее 150 человек. Всего вылечилось и выписано из больниц 3 798 пациентов. Больных COVID-19 на данный момент — 3 006 человек. Умерло 134 пациента.