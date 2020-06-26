У троих сотрудников областного правительства нашли коронавирус

Тест на заболевание сдал и замгубернатора Анатолий Векшин.

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Три сотрудника управления общественных связей областного правительства заразились коронавирусом. В их числе и начальник подразделения. Об этом «Первому областному» сообщили представители правительства области. Помимо прочего, тест на коронавирус сдал замгубернатора Анатолий Векшин.



«Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства самоизолированы. Также ушёл на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин. В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений»,— рассказали «Первому областному» в областном правительстве.

Отметим, что по официальным данным, на утро пятницы, 26 июня, в Челябинской области подтверждено 162 новых случая COVID-19. Всего за период пандемии коронавирусом заболело 6 982 южноуральца, из них 3 798 вылечились, 134 скончались.