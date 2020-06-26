Коронавирус пошел на спад в Челябинской области

Региональный Минздрав предоставил свежие данные о заболеваемости.

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За последние сутки в Челябинской области выявлено 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом объявил региональный Минздрав сегодня, 26 июня. Теперь официально число зараженных достигло 6 982.

«Больных COVID-19 на данный момент 3 006 человек. За прошедшие сутки выписаны 114 человек. Всего 3 798 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», — сообщили в ведомстве.

Также 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы Российской Федерации.

Отмечается, что за прошедшие сутки умерло 3 человека, но официально смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. COVID-19 у этих пациентов был сопутствующим.

Мужчина 56 лет скончался от множественной миеломы и хрониодиализа. У женщины 86 лет был сахарный диабет и острый инфаркт миокарда. У 90-летнего пациента была обнаружена хроническая обструктивная болезнь легких.

В Минздраве Челябинской области напоминают, если вы почувствовали легкое недомогание, у вас немного поднялась температура, немедленно стоит ограничить все контакты и вызвать врача.

Также не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию друг от друга.