Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин внес изменения в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Об этом сообщили в правительстве России.
Отмечается, что в этом списке появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Туда входят товары общего пользования: электроника, одежда и обувь, спортинвентарь, текстиль, газеты, книги.
«Помимо этого, туда включена торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью», — сообщается в постановлении правительства РФ.
Кроме того, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» были включены музеи и зоопарки.
Всего же в перечень теперь входят больше 10 разделов:
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Авиаперевозки и автоперевозки;
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Культура, организация досуга и развлечений;
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Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
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Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
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Гостиничный бизнес;
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Общественное питание;
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Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
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Деятельность по организации конференций и выставок;
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Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению;
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Деятельность в области здравоохранения;
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И новый раздел розничная торговля непродовольственными товарами.
Отмечается, что все сферы деятельности, которые попали в данный список, получают право изменять условия кредитных договоров. Указанные в этом перечне заемщики могут не позднее 30 сентября обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредита, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.
Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля включительно. В это время работать могут лишь некоторые предприятия, которые были утверждены губернатором Алексеем Текслером.