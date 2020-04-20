Расширили список сфер экономики, которые пострадали от коронавируса

Попавшие в этот перечень получают право изменять условия кредитных договоров.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин внес изменения в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Об этом сообщили в правительстве России.

Отмечается, что в этом списке появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Туда входят товары общего пользования: электроника, одежда и обувь, спортинвентарь, текстиль, газеты, книги.

«Помимо этого, туда включена торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью», — сообщается в постановлении правительства РФ.

Кроме того, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» были включены музеи и зоопарки.

Всего же в перечень теперь входят больше 10 разделов:

Авиаперевозки и автоперевозки;

Культура, организация досуга и развлечений;

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

Гостиничный бизнес;

Общественное питание;

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

Деятельность по организации конференций и выставок;

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению;

Деятельность в области здравоохранения;

И новый раздел розничная торговля непродовольственными товарами.

Отмечается, что все сферы деятельности, которые попали в данный список, получают право изменять условия кредитных договоров. Указанные в этом перечне заемщики могут не позднее 30 сентября обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредита, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля включительно. В это время работать могут лишь некоторые предприятия, которые были утверждены губернатором Алексеем Текслером.