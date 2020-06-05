Коронавирусом заразились военнослужащие закрытого Озерска

Лечение проходят четыре человека.

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Вспышка COVID-19 зафиксирована в войсковой части Озерска. У нескольких военнослужащих положительный анализ на коронавирус.

«На данный момент из воинских частей озерского гарнизона находятся на лечении четыре военнослужащих, двое из них завершают курс терапии. Войсковая часть продолжает выполнять возложенные задачи в соответствии с предназначением. Организован и регулярно проводится комплекс барьерных и дезинфекционных мероприятий», — прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что в части регулярно проводят дезинфекцию.