169 заболевших и пять умерших за сутки: новый антирекорд по коронавирусу в Челябинской области

Статистика ухудшилась после праздничных выходных.

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На сегодняшний день, 14 июня, в Челябинской области официально подтверждено 4811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболело 169 человек. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2269 человек. Они получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки выздоровело 35 человек, всего в регионе 2434 выздоровевших. 26 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 70 лет; пациент, 79 лет; пациент, 34 года; пациент, 77 лет. От других причин: злокачественное новообразование(ковид сопутствующий) — пациент, 84 года»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним также, что в регионе действует обязательный масочный режим. Это значит, что носить маску необходимо во всех общественных местах не только во избежание штрафа, но и для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.