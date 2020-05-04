87 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

Они получают необходимое лечение в городских больницах области.

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На сегодняшнее утро, 4 мая, в Челябинской области официально подтверждено 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 87 новых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На 4 мая в инфекционных отделениях больниц находятся 673 человека. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора, а также фиксируются по звонкам, поступающим на телефон горячей линии»,— сообщили в ведомстве.

7 человек переведены в больницы других регионов РФ по месту прописки и проходят лечение там.

96 человек выздоровели и выписаны из больниц. Смертей больных коронавирусом за последние сутки не зарегистрировано.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Также вся актуальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

В Челябинской области введённые ограничения действуют до 12 мая. В связи с низким индексом самоизоляции в Челябинске на улицу вышли дополнительные патрули полиции. Они объясняют гражданам о необходимости самоизоляции, а также проверяют тех, кто должен оставаться дома по предписанию Роспотребнадзора.