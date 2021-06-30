В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от COVID‑19

Дополнительные 9600 доз направят по всем районам региона

В регион поступило уже 484 530 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Новая партия в 9600 доз «Гам-КОВИД-Вак» после разгрузки с «Областного аптечного склада» специальным транспортом направляется в больницы по всему региону, сообщили в региональном Минздраве.

Министерство регулярно направляет заявки на новые партии препарата. Очередная поставка вакцины ожидается на следующей неделе. В ведомстве отмечают, что медицинские учреждения готовы к приему дополнительных партий вакцины, которые практически еженедельно направляют в регион.

«На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов, привлечено к приведению вакцинации более 400 медработников. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в ТРК, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

По данным министерства, на сегодняшний день в Челябинской области вакцинированы одним компонентом 420 461 человек, из которых 317 970 поставили оба компонента и завершили вакцинацию.