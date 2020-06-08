Примерно 5% медиков Южного Урала имеют антитела к коронавирусу

В Челябинской области провели первую 1000 исследований методом ИФА-диагностики.

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Около 5% челябинских медиков имеют антитела к коронавирусу. К таким данным пришли в региональном минздраве на основе первой 1000 исследований методом ИФА-диагностики. Всего над исследованиями медиков Южного Урала на наличие антител к коронавирусу работают 4 врача и 6 лаборантов Челябинской клинико-диагностической лаборатории, которая функционирует на системах «Вектор-Бест» из Новосибирска.



«Определение на COVID-19 имеет многоступенчатый характер. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки. Исследование тест-системы проходит в автоматическом анализаторе „Реал-Бест“. Таких приборов в России всего 4, один из них — в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Основным биоматериалом для ИФА-диагностики является сыворотка крови. В ней определяются два типа иммуноглобулинов — «M», или ранняя стадия заболевания и «G» — более поздняя.

Отметим, что метод иммуноферментного анализа позволяет выявить зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания, тех, у кого с момента инфицирования уже прошло две недели и бессимптомных носителей вируса, которые могут не подозревать о том, что они заражены.