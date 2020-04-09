Алексей Текслер самоизолировался в рабочем кабинете

Причиной стало подтверждение у его пресс-секретаря заражения коронавирусом.

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Сегодня, 9 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что он самоизолировался в своем рабочем кабинете в правительстве региона. Там он проведет две недели, но будет продолжать контролировать ситуацию с коронавирусом.

Это произошло из-за того, что у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила заражение коронавирусной инфекцией.

«Я на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в соответствии с установленной процедурой, должен уйти на самоизоляцию. Соблюдать режим буду здесь, в пределах своей рабочей зоны, в кабинете. Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет», — заявил Алексей Текслер.

К слову, глава региона поделился, что он до брифинга вновь общался с Сергеем Зюсем. Он чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений болезни у него нет.

Отметим, что в данный момент в Челябинской области заражено 33 человека, но в официальной статистике еще значатся 32. Выявлено также два новых условно-положительных пациента, таким образом их число возросло до 7. При этом 10 человек выздоровели.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: 8-800-201-41-88.