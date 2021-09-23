Поточные лекции в ЮУрГУ перевели в дистанционный формат

Все остальные занятия проходят в аудиториях вуза

Пресс-служба Южно-Уральского государственного университета подтвердила факт перевода поточных лекций в дистанционный формат. Однако в вузе делают важное замечание: такая формы работы практикуется в ЮУрГУ на протяжении всей коронавирусной пандемии.

«Поточные лекции в ЮУрГУ давно читаются дистанционно. А все другие занятия: практикумы и пары в различных лабораториях, — проходят очно. При этом в вузе сохраняется масочный режим и принимаются другие общепринятые меры профилактики коронавируса. Все они соответствуют приказам Минздрава», — рассказала журналисту Первого областного информагентства сотрудник пресс-службы вуза Елена Потороко.

Напомним, минувшим летом на уровне области обсуждали вопрос недопуска до занятий непривитых от коронавируса студентов. Однако позже вакцинацию все же решили оставить добровольной. Привить от коронавируса сегодня можно в мобильной медицинском пункте на территории ЮУрГУ. Бригады медиков также работают и в других вузах, по этой ссылке можно увидеть адреса прививочных пунктов. При этом каждый привитый студент получает хороший бонус от Сбербанка.

К обучению в вузе допущены даже студенты-иностранцы. Правда, после приезда в Челябинск они какое-то время живут в обсерваторе ЮУрГУ.