В челябинских вузах начнут прививать от коронавируса

Поставить вакцину в своем вузе смогут и студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова

Челябинские и магнитогорские студенты теперь смогут поставить прививку прямо в своих вузах. Мобильные бригады будут работать в высших учебных заведениях в будние и выходные дни, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В Южно-Уральском государственном университете привиться можно будет ежедневно. На проспекте Ленина, 81 мобильные бригады будут работать с 9:00 до 16:00, на Ленина, 82 — с 8:00 до 18:00.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете на проспекте Ленина, 76 можно будет привиться в среду и четверг с 10:00 до 16:00, на Энтузиастов, 15а — в понедельник, вторник и пятницу с 10:00 до 16:00.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете мобильные бригады будут работать с 10:00 до 16:00 по следующим дням и адресам: в понедельник — на проспекте Ленина, 69; со вторника по пятницу — на Сони Кривой, 34 и Бажова, 46А.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете прививать студентов будут с понедельника по среду с 8:30 до 10:00 в главном корпусе на улице Воровского, 64. Во втором учебном корпусе на Воровского, 64 вакцинировать студентов будут в четверг и пятницу с 13:00 до 16:00.

Студенты Уральского государственного университета физической культуры на Орджоникидзе, 1 смогут привиться с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

С 10:00 до 16:00 будут прививать студентов Челябинского государственного университета. В понедельник и вторник пункты вакцинации будут работать по адресу Братьев Кашириных, 129; в среду — на Молодогвардейцев, 70Б; в четверг — на Молодогвардейцев, 57; в пятницу — на проспекте Победы, 162В.

С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 от коронавируса можно будет привиться в Уральском социально-экономическом институте на Свободы, 155; Челябинском государственном институте культуры на Орджоникидзе, 36А; Челябинском филиале РАНХиГС на Комарова, 26; Челябинском филиале Финансового университета при Правительстве РФ на Работниц, 58; Российском государственном университете правосудия на Энергетиков, 63А, Институте дизайна и сервиса МИДИС на Ворошилова, 12.

В Южно-Уральском технологическом университете на Комсомольском проспекте, 113А мобильные бригады будут работать с 10:00 до 12:00 с понедельника по пятницу.

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова привиться можно будет с 13:00 до 15:00 также с понедельника по пятницу.

«В сегодняшних условиях сложно переоценить значение вакцинации, тем более для людей, которые регулярно находятся в больших коллективах. Мы не обязываем прививаться наших студентов, однако делаем все, чтобы они осознали важность этого шага — в первую очередь, для своего здоровья и здоровья своих близких. В ЧелГУ регулярно проводится вакцинация сотрудников и студентов с привлечением специалистов городских поликлиник. Многие уже привились дважды. Я очень рад, что теперь эта работа усилится, и теперь медработники будут приезжать к нам чаще: это позволит охватить больше желающих привиться»,— прокомментировал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

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