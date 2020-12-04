В Челябинской области школьники выйдут на зимние каникулы по графику

Решение могут изменить в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Школьники Челябинской области выйдут на зимние каникулы согласно запланированному графику. Пока решение о переносе или продлении отдыха для учеников принято не было. Из-за того, что под конец года школы обычно проводят массовые мероприятия, которые отменены в этом году, дети смогут отдохнуть две недели.

«Как правило, последние дни в школах были посвящены именно массовым мероприятиям, поэтому, скорее всего, школы пойдут на то, чтобы с 28 декабря были дни индивидуальной работы и классных мероприятий. Выходят на учебу обычно в районе 15 января, поэтому школьники смогут отдохнуть две недели. Это позволит снизить риски распространения заболеваний. Эту ситуацию мы сейчас анализируем и прорабатываем вместе с муниципалитетами. Учитываем, что в каждом муниципалитете ситуации разные, решения будут приниматься разные. Они будут зависеть от численности учеников в школах, а также от распространения сезонных заболеваний», — прокомментировала ситуацию первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Как отметила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, решение о переносе школьных каникул может быть изменено ближе к концу месяца, оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки.