Еще два человека с COVID-19 умерли в больницах Челябинской области

Прирост в числе заболевших за сутки составил 110 человек.

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Еще 110 южноуральцев заразились коронавирусом в Челябинской области за последние сутки. Всего количество заболевших по состоянию на 2 июня 2020 года составило 3 242 человека. Продолжают лечение в больницах 1 791 человек.

«За прошедшие сутки выписано 58 человек. Всего 1394 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — сообщили в минздраве региона.

Два человека с диагнозом COVID-19 за последние сутки скончались в больницах региона.

«От COVID-19 скончался пациент, 51 год. От других причин: острое нарушение мозгового кровообращения (ковид сопутствующий) — пациентка, 80 лет», — добавили в ведомстве.

В пунктах временного пребывания в настоящее время находятся 118 человек. У них нет признаков заболевания, а за состоянием круглосуточно наблюдают врачи.

В минздраве также напомнили, что в регионе продолжает действовать масочный режим: в общественных местах необходимо появляться только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, жителям не стоит забывать и пренебрегать мерами социального дистанцирования.