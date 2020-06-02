Еще 110 южноуральцев заразились коронавирусом в Челябинской области за последние сутки. Всего количество заболевших по состоянию на 2 июня 2020 года составило 3 242 человека. Продолжают лечение в больницах 1 791 человек.
«За прошедшие сутки выписано 58 человек. Всего 1394 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — сообщили в минздраве региона.
Два человека с диагнозом COVID-19 за последние сутки скончались в больницах региона.
«От COVID-19 скончался пациент, 51 год. От других причин: острое нарушение мозгового кровообращения (ковид сопутствующий) — пациентка, 80 лет», — добавили в ведомстве.
В пунктах временного пребывания в настоящее время находятся 118 человек. У них нет признаков заболевания, а за состоянием круглосуточно наблюдают врачи.
В минздраве также напомнили, что в регионе продолжает действовать масочный режим: в общественных местах необходимо появляться только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, жителям не стоит забывать и пренебрегать мерами социального дистанцирования.