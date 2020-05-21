Более двух тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Челябинской области

За прошедшие сутки зарегистрировано 83 заболевших.

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В Челябинской области сегодня, 21 мая, обновили статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионе. За прошедшие сутки выявлено еще 83 случая заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших в регионе возросло до 2 тысяч 52 человек.

Также за прошедшие сутки выписано из больниц 31 человек. Число выздоровевших возросло до 725 человек.

Всего на данный момент от коронавируса в регионе лечатся 1 тысяча 293 человека. Также 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

«Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. А те, у кого не наблюдается клинических проявлений болезни и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

За прошедшие сутки умер один пациент — мужчина, 69 лет. У него была сердечная патология и COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.