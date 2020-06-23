Количество больных коронавирусом на Южном Урале увеличилось до 6 480

За сутки инфекция подтвердилась у 182 жителей региона.

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Общее число больных коронавирусом в Челябинской области по официальным данным на утро вторника, 23 июня, составляет 6 480 человек. Из них у 182 COVID-19 подтвердился в прошедшие сутки. Всего на данный момент от инфекции лечится 2 883 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.



«За прошедшие сутки выписаны 133 человека. Всего 3 434 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 38 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в региональном минздраве.

За прошедшие сутки скончались 4 человека с заболеванием. Все они были старше 65 лет, самой возрастной из них была пациентка 80 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 76 лет, пациентка, 78 лет, пациентка, 67 лет. От других причин: злокачественное новообразование гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет»,— добавили в минздраве.

В Челябинской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Это значит, что ношение средств индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах. Также напомним, что до 30 июня в регионе действует режим повышенной готовности.