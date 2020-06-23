Челябинец заразил коронавирусом семью в Севастополе

Молодой человек приехал в гости к родственникам.

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СМИ Севастополя сообщили о новом семейном очаге, в котором сразу несколько человек заразились коронавирусом. Инфекцию в их дом привез молодой родственник из Челябинска. Парень приехал в гости на юг России.

«В Севастополе за сутки зарегистрированы семь новых заболевших коронавирусом. Из них двое — сотрудницы офтальмологического и урологического отделений горбольницы № 1. Еще двое заразились от завезенных из материковой России строителей с COVID-19. И трое — родственники парня, который с коронавирусом приехал в Севастополь из Челябинска», — сообщает портал «Примечания» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области пока не спадает. Ежесуточно оперштаб сообщает о новых случаях заражения, которые граничат с отметкой в 200 человек. Так на сегодня, 23 июня, положительные результаты на COVID-19 получили еще 182 человека. В области продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлится минимум до 30 июня.