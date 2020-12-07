300 новых заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области за сутки

Из больниц в минувшие 24 часа выписали 100 человек.

Ещё 300 человек заболели коронавирусом в Челябинской области. Восемь из них — школьники. По официальной статистике министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 7 декабря, в регионе в общей сложности выявлено 28 752 человека с COVID-19.

«Больных COVID-19 — 9 624 человека. За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 18 119 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

13 человек стали жертвами COVID-19 за прошедшие сутки. Восемь из них умерли непосредственно от коронавируса, ещё у пятерых он стал сопутствующей причиной смерти.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19: пациентка, 51 год; пациент, 80 лет; пациентка, 59 лет; пациент, 70 лет; пациентка, 69 лет; пациент, 70 лет; пациентка, 62 года; пациент, 70 лет. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет; сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 72 года; сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года; сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; гипертоническая болезнь, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 67 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, за прошедшие сутки было проведено 8 417 тестов на коронавирус. Всего за период пандемии их было сделано 1 078 493. Добавим, в Челябинской области до 27 декабря действует режим повышенной готовности.