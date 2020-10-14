Бесплатная раздача лекарств от коронавируса для амбулаторных больных началась в Челябинской области

Препараты получили пациенты из Копейска и Чебаркуля.

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В Челябинской области стартовала бесплатная раздача лекарств от COVID-19. Пациенты из Копейска и Чебаркуля, находящиеся на амбулаторном лечении, сегодня, 14 октября, начали получать первые препараты.



В Копейске лекарства находятся на аптечном складе, ответственными за их выдачу назначены старшие медицинские сестры местных поликлиник. Как отметила заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» Лариса Кондакова, каждая из них ведёт специальный журнал, а отчёты ежедневно заносятся в систему «Барс». С лекарствами к пациентам врач выезжает на дом. Специалист проводит осмотр, ставит диагноз и принимает решение о назначении лечения. В случае диагноза «коронавирус легкая форма» или «подозрение на инфекцию» он сможет сразу выдать препарат.

«Закуплены „Арбидол“, „Гриппферон“, „Гидроксихлорохин“, „Левофлоксацин“, „Коронавир“. Выдача этих препаратов вносится в медкарту пациента, который расписывается в их получении», — рассказала заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» Лариса Кондакова.

Напомним, о том, что амбулаторные пациенты будут получать бесплатные лекарства для лечения COVID-19 по назначению врача, во вторник, 13 октября сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Всего на закупку бесплатных препаратов направят 67 миллионов 380 тысяч рублей.