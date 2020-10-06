Первый вице-губернатор объяснила возникновение многочасовых очередей на КТ

Ирина Гехт пояснила, что жителям необходимо, в первую очередь, соблюдать установленные правила.

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Жители Магнитогорска жалуются на многочасовые очереди на прохождение исследования на КТ. В понедельник, к 14:00, в коридорах горбольницы № 1 скопилась приличная очередь. Люди ждали по несколько часов к моменту приезда на место журналистов местной телекомпании. К примеру, Валентину Ивановну в Магнитогорск привезли из Агаповки. Направление женщине в возрасте выписал врач, тем не менее, пенсионерка вынуждена была просидеть в ожидании исследования несколько часов.

«Я с утра по больницам там побегала, потом меня сюда направили, вот здесь с 12 сижу. Предыдущий давно уже зашёл», — рассказывает Валентина Ивановна.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области привел к тому, что выросло и количество обращений на компьютерную томографию. Тем не менее, есть определенный порядок, по которому жители с симптомами заболевания попадают на КТ.

«Показание к КТ — это ухудшение состояния в течение трех дней, это и высокая температура (выше 38 градусов). К сожалению, сегодня мы наблюдает ситуацию, когда люди с температурой в первый день приходят самостоятельно на КТ и требуют проведения исследования. Здесь я обращаюсь ко всем нашим жителям: это категорически недопустимо, потому что мы не будем принимать без направления врачей — это раз, а второе — это на самом деле задерживает прохождение исследования для граждан, которые в этом нуждаются сиюминутно», — обратилась к жителям Ирина Гехт.

Что касается Магнитогорска, то здесь первый вице-губернатор отметила: к началу следующей недели в городе будут работать 4 томографа. Они будут расположены в Городских больницах № 1, 2 и 3, а также в медцентре «Новомед».

«Кроме того, уже начаты ремонтные работы и мы туда приобретем еще два компьютерных томографа, закрыв потребность города в компьютерной томографии. Нельзя исключать и рентгеновских исследований, если помните, раньше пневмония выявлялась именно ими, и ничего в этом страшного нет», — добавила Ирина Гехт.

В настоящее время часть пациентов направляют на рентген-исследования, которые также выявляют поражение легких. В Челябинске на сегодня работают все имеющиеся в городе компьютерные томографы.

«Вопрос есть в очередности и ожидании, иногда оно составляет несколько часов, когда подъезжают скорые. Ну и плюс, те граждане, которые сами себе „выписывают“ это исследование, они тоже вносят некий хаос в деятельность компьютерных лабораторий, где происходит диагностика, что тоже недопустимо», — добавила первый вице-губернатор.

Напомним, на утро 6 октября число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Челябинской области достигло 17 293 человек. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Медицинские работники напоминают жителям о необходимости соблюдения мер профилактики, в том числе, масочного режима.