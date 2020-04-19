83 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Челябинской области

Все заражённые находятся в больницах.

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На сегодняшний день, 19 апреля, в Челябинской области официально подтверждено уже 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавилось 12 новых случаев. Акутальную статистику сообщили в региональном Минздраве.

«На госпитализации остается 48 человек: Ашинский и Кизильский районы — по 2 человека, Бреды, Верхний Уфалей, Златоуст, Катав-Ивановский район, Копейск, Коркинский район, Красноармейский район, Миасс, Сосновский район, Уйский район и Чебаркульский район — по одному человеку, Магнитогорск — 10, Снежинск — 3, Трехгорный — 2, Челябинск — 15, другие субъекты РФ (жители Курганской и Ростовской областей, которые были доставлены в больницы Челябинска с авиа и жд-путей) — 3 человека»,— сообщили в ведомстве.

Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц и получают необходимое лечение. Сотрудники Роспотребнадзора отрабатывают все контакты заболевших.

«35 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— добавили в Минздраве.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся актуальная информация о коронавирусной инфекции размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напоминаем, режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлён до 30 апреля 2020 года.