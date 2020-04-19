Академик рассказал, в каких случаях возможна вторая волна коронавируса

Всё зависит от нескольких факторов.

Послушать 00:00

Академик РАН, руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» Научно-технологического университета «Сириус» Сергей Недоспасов считает, что вторая волна коронавирусной инфекции возможна. При каких обстоятельствах она может быть, он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Так, по его словам, вторая волна инфекции возможна, если нет профилактической вакцины. Однако, скорее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Однако когда это может произойти — пока неизвестно, да и зависит сразу от нескольких факторов.

«Тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности система здравоохранения»,— сообщает академик.

Также, по его словам, вирус перестанет распространяться в том случае, если у большинства населения будет иммунный ответ, в данном случае — нейтрализующие вирус антитела. Тогда вероятность заразиться будет мала даже тем людям, у которых нет такого иммунитета.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в россии заражено более 42 тысяч человек.