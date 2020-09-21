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Алексей Текслер сообщил, что в регион поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ранее анонсировалось, что Челябинская область получит ее одной из первых. Пробная поставка позволит специалистам наладить логистику отгрузок препарата в медицинские учреждения.
«Направим препарат на вакцинацию медицинских работников. Они сейчас в группе постоянного риска, помогая пациентам в лечении ковида. Прививка будет добровольной. До конца года ожидаем поставку крупной партии вакцины. По желанию будем прививать медиков, учителей и социальных работников», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
После этого, вакцина будет выведена в свободный доступ. Поставить прививку от коронавируса сможет любой желающий.