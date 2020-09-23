«Халатность может дорого стоить»: в Челябинской области могут усилить ограничительные меры

Ирина Гехт причиной считает в первую очередь нарушение масочного режима.

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Новый этап роста заболеваемости COVID-19 может привести к усилению ограничительных мер. В последнее время небольшое увеличение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией отмечается как на всей территории России, так и в Челябинской области.

«Пока мы не планируем вводить новые ограничения, но к этому может привести халатное отношение к существующим профилактическим мерам. Главный санитарный врач России также отмечал, что россияне халатно выполняют санитарные требования и не соблюдают масочный режим. Сегодня я слушала выступление Леонида Рошаля, который отметил, что маска спасла ему жизнь. Людей, которые не соблюдают эти нормы, он предложил водить на экскурсию в реанимации», — прокомментировала ситуацию корреспонденту медиахолдинга ОТВ первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Несмотря на то, что количество заболевших в Челябинской области увеличилось, носить маски и соблюдать социальную дистанцию продолжает все меньшее количество южноуральцев.

«У нас даже при небольшом, но росте заболеваемости, все меньше людей встречаются в масках в общественном транспорте, в магазинах. Такая халатность может дорого стоить и с точки зрения здоровья, и с точки зрения жизни», — подчеркнула первый заместитель губернатора.

Отметим, что в Челябинской области за последние сутки подтвердили диагноз COVID-19 у 80 пациентов. За последний месяц число заболевших колеблется от 69 до 81 человека в сутки.