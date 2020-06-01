За 3 тысячи перевалило количество заболевших COVID-19 в Челябинской области

Из них на лечении остаётся 1741 житель региона.

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В Челябинской области количество больных коронавирусом продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 114 жителей региона сообщает региональный Минздрав. При этом общее число больных превысило 3 тысячи и составляет 3 132 человека. Из них 1336 было выписано из больниц за весь период пандемии, а 13 — за прошедшие сутки.



«На утро 1 июня в регионе подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 1741 человек. За прошедшие сутки выписано 13 человек. Всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального Минздрава.

На стабильном уровне держится количество погибших в регионе. Так, за прошедшие сутки вновь погибло два человека, у одного из них COVID-19 был основным заболеванием.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 — пациент, 63 года, от других причин: субарахноидальное кровоизлияние(ковид сопутствующий) — пациент, 61 год», — добавили в минздраве.

Напомним, южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого нет клинических проявлений, и те, кто не входят в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Напомним, по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера режим повышенной готовности в регионе продлён до 14 июня. Скорее всего, связано это с резко возросшей статистикой заболевания коронавирусом за последние дни. Кроме того, в Челябинской области введён масочный режим. Это значит, что появляться без маски в общественных местах запрещено. На улице её можно снимать.

Все подробности можно узнать на сайте коронавирус74. рф, а также по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16.