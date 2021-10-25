Наталья Котова попросила челябинцев в длинные выходные оставаться дома

Мэр попросила заместителей провести разъяснительную работу с горожанами

Глава Челябинска Наталья Котова попросила жителей города оставаться дома в период длинных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Мэр рекомендовала своим заместителям провести разъяснительную работу с горожанами об опасности заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом глава города сказала на аппаратном совещании в понедельник, 25 октября.

В преддверии нерабочей недели глава Челябинска Наталья Котова поставила своим подчиненным задачу: в период длинных выходных жители города должны быть максимально разобщены.

«Чем меньше будет контактов, тем меньше будет заболевших. Наша просьба, чтобы в нерабочие дни жители города как можно меньше посещали объекты, где оказываются услуги», — сказала Наталья Котова.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Челябинской области объявляется нерабочая неделя, которая должна сдержать темпы заболеваемости коронавирусом. В этот период всем южноуральцам рекомендуется сократить число контактов и найти время на прививку.