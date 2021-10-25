В Челябинской области 447 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 25 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 447 положительных результатов, среди заболевших есть трое школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 107 тысяч 797 человек.

Накануне из больниц выписали 197 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 88 тысяч 998 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Кормящим мамам разрешили прививаться вакциной «Спутник V». Как следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации.