От COVID-19 за последние сутки скончался южноуралец

До 9,5 тысяч возросло общее число больных ковидом в Челябинской области.

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Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 в Челябинской области, по официальным данным Минздрава региона, достигло 9511 человек. За сутки инфекция была выявлена ещё у 136 южноуральцев. При этом лечение продолжают 3286 пациентов.



«За прошедшие сутки выписаны 65 человек. Всего 5991 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 333 971. За прошедшие сутки — 3666 тестов. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В минувшие сутки скончалось три человека с коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 умер один человек, ещё у двоих инфекция была сопутствующим заболеванием.

«За прошедшие сутки умерло три человека. От COVID-19 — пациент, 58 лет. От других причин: хроническая болезнь почек 5 стадия, ковид сопутствующий — пациентка, 46 лет, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмофиброз, ковид сопутствующий — пациент, 81 год»,— рассказали в Минздраве.

Напомним, до 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Также, несмотря на возобновление работы большинства общественных заведений, в регионе не снят масочный режим. Отметим, по всем вопросам о коронавирусе действует горячая линия Минздрава. На неё можно позвонить по номеру: 8 (351) 240-15-16.