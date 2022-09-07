На сегодняшний день нет оснований полагать, что коронавирус совсем исчезнет. Он ищет себе место, меняя свойства, рассказала изданию «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
По ее словам, история эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили и уходили, а другие оставались. В числе последних — коронавирус, который ищет себе место в сезоне, меняя некоторые свойства.
Анна Попова отметила, что новые геноварианты с новыми свойствами появляются каждые полгода, и действуют они на организм человека каждый раз по-разному: какой-то легче, какой-то тяжелее, есть менее заразные варианты, а есть более заразные.
В последнее время по всей России отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом. В Челябинской области ежедневно заболевают более семисот человек уже несколько дней. В некоторых районах региона возвращают масочный режим.
5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Вакцины в достаточном объеме распределены по всем российским регионам.