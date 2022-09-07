Оснований ожидать исчезновения коронавируса нет — Анна Попова

Вирус ищет себе место, меняя свойства

На сегодняшний день нет оснований полагать, что коронавирус совсем исчезнет. Он ищет себе место, меняя свойства, рассказала изданию «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

По ее словам, история эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили и уходили, а другие оставались. В числе последних — коронавирус, который ищет себе место в сезоне, меняя некоторые свойства.

Анна Попова отметила, что новые геноварианты с новыми свойствами появляются каждые полгода, и действуют они на организм человека каждый раз по-разному: какой-то легче, какой-то тяжелее, есть менее заразные варианты, а есть более заразные.

В последнее время по всей России отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом. В Челябинской области ежедневно заболевают более семисот человек уже несколько дней. В некоторых районах региона возвращают масочный режим.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Вакцины в достаточном объеме распределены по всем российским регионам.