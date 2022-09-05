Глава Роспотребнадзора дала старт прививочной кампании от гриппа в России

Вакцинация должна охватить 60% населения страны

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. На Восточном экономическом форуме она отметила, что вакцину в достаточном объеме распределили в регионы страны, сообщает телеграм-канал ведомства.

По словам Анны Поповой, готовность к прививочной кампании во всех субъектах России достаточно высокая. Ранее она подписала постановление, в котором обозначен охват вакцинации населения по регионам. Так, до 1 декабря 2022 года кампания должна охватить 60% населения и 75% из группы риска.



Между тем, в Челябинской области к зиме ждут первые случаи заражения гриппом, пока продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Челябинцев призывают привиться от обеих инфекций. Адреса прививочных кабинетов опубликованы на сайте ИА «Первое областное».

Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.

Напомним, в рамках ВЭФ губернатор Алексей Текслер предложил передать Ростуризму планирование новых дорог для развития отрасли.