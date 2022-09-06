В Челябинской области 725 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 6 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики получили 725 положительных результатов на коронавирус, среди заболевших есть 26 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 352 тысячи 858 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 6 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 574 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 335 тысяч 355 южноуральцев. Продолжают лечение 8312 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 50 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.