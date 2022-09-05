В Катав-Ивановском районе вернули масочный режим Заболеваемость ковидом в муниципалитете выросла за неделю на 43%



На 31 августа в районе за неделю было подтверждено 44 новых случая COVID-19. Показатель заболеваемости составил 155,1 на 100 тыс. населения, что на 43,2% выше, чем на прошлой неделе.



В связи с подъемом заболеваемости власти рекомендовали вернуть масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. Также в общественных местах и на транспорте возобновят дезинфекцию.



За минувшие сутки в Челябинской области медики выявили 720 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших есть 23 школьника. За тот же период времени с больничного по ковиду выписали 362 человека. Продолжают лечение 8163 пациента. От болезни умер один человек.



Ранее профилактические меры, связанные с подъемом заболеваемости ковидом,



Напомним, что в Челябинской области режим обязательного ношения масок Руководителям организаций и учреждений Катав-Ивановского района Челябинской области рекомендовали вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации муниципалитета.На 31 августа в районе за неделю было подтверждено 44 новых случая COVID-19. Показатель заболеваемости составил 155,1 на 100 тыс. населения, что на 43,2% выше, чем на прошлой неделе.В связи с подъемом заболеваемости власти рекомендовали вернуть масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. Также в общественных местах и на транспорте возобновят дезинфекцию.За минувшие сутки в Челябинской области медики выявили 720 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших есть 23 школьника. За тот же период времени с больничного по ковиду выписали 362 человека. Продолжают лечение 8163 пациента. От болезни умер один человек.Ранее профилактические меры, связанные с подъемом заболеваемости ковидом, ввели на предприятиях ПО «Маяк» в Озеске Напомним, что в Челябинской области режим обязательного ношения масок был отменен 1 июня 2022 года

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