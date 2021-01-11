Около 8 тысяч южноуральцев сдали тест на ковид в ТРК

Минздрав Челябинской области подвел первые итоги массовой акции

За минувшие праздники около восьми тысяч жителей области сдали анализы на коронавирус во время массовых акций в ТРК.

«Тестирование проводилось в торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Аши, Сатки, Троицка, Пласта, Южноуральска, Карталов, Копейска, Аргаяша и Коркино. Анализ сдали 7904 южноуральца. Активнее всего люди были 4, 5 и 9 января», — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Результат теста участникам акции сообщат по телефону. Однако уже известно, что многие тестировались не зря. Например, в Сатке, по данным центральной районной больницы, коронавирус обнаружили у каждого десятого участника акции. Все они переносили болезнь бессимптомно.

В Минздраве области говорят, что бесплатное тестирование на COVID-19 в ТРК области будет продолжено. О датах медики сообщат заранее.