В Челябинской области от коронавируса скончались еще 13 человек

Из медицинских учреждений выписаны 373 вылечившихся пациента

В Челябинской области за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 291 человека. Всего в регионе зафиксировано 39 396 случаев COVID-19. Из медицинских учреждений региона выписаны 373 человека. За период пандемии коронавируса в Челябинской области вылечились 24 501 пациент.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Методами ИФА и ПЦР в Челябинской области провели 1 256 197 исследований, за последние сутки — 5201 тест.

На территории региона продолжает действовать масочный режим, в помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Лицам старше 65 лет рекомендуют сохранять режим самоизоляции.

Начиная с понедельника, 11 января, на Южном Урале сняли ограничение на ночную работу баров и ресторанов. Заведения общепита Челябинской области снова смогут кормить гостей после 23 часов. Однако проводить развлекательные мероприятия ночью все еще запрещено.