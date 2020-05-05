44 человека заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

Больные госпитализированы в инфекционные отделения местных медучреждений.

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На сегодняшнее утро, 5 мая, в Челябинской области официально подтверждено 828 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболело 44 человека. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На 5 мая в инфекционных отделениях больниц остаются 702 человека. Они получают необходимое лечение. Их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора, а также фиксируются по звонкам, поступающим на телефон горячей линии. 7 человек переведены в больницы других регионов РФ по месту прописки и проходят лечение там»,— рассказали в ведомстве.

111 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Также вся актуальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Действие ограничительных мер в Челябинской области продлено до 12 мая. С 6 мая по приказу губернатора Алексея Текслера в регионе вводится масочный режим в рекомендательном характере. А с 12 мая, возможно, он будет введён в обязательном порядке.