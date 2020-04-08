Владимир Путин озвучил, какие меры поддержки будут оказаны семьям с детьми

Многие выплаты будут осуществляться раньше оговоренного срока.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к главам регионов подчеркнул, что крайне важно сейчас поддержать семьи с детьми. Глава государства отметил, что некоторые выплаты начнут осуществлять раньше намеченного срока.

Выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, будут осуществляться с апреля по июнь, они получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начнут выдаваться уже в июне.

«Но здесь важно подчеркнуть, на чём хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих „просели“, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать», — подчеркнул президент.

Особые меры поддержки будут оказаны и семьям с детьми, в которых родители потеряли работу. К пособию по безработице и выплатам для семей, будет прибавлено еще по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такая доплата будет осуществляться в ближайшие три месяца.