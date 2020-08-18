Коронавирус подтвердился у 74 южноуральцев

За сутки из больниц выписали 210 человек.

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74 новых официально подтверждённых случая коронавируса зафиксировано в Челябинской области за прошедшие сутки. Общее число больных за период пандемии выросло до 13 448 южноуральцев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. В настоящий момент от болезни лечится 3 335 человек, а число выписанных вновь превысило количество заболевших.



«За прошедшие сутки выписаны 210 человек. Всего 9 736 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 458 589. За прошедшие сутки — 3037 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

4 человека умерло от коронавируса как от сопутствующего заболевания. Отметим, что по данным минздрава, COVID-19 не был зарегистрирован как основная причина смерти. Самым молодым из погибших стал 70-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертрофия миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; хронический пиелонефрит, ковид сопутствующий — пациент, 90 лет; сахарный диабет, ретинопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 57 лет; сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 75 лет»,— добавили представители ведомства.

Отметим, до 23 августа в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также запрещено посещение массовых мероприятий и продолжает действовать масочный режим. При этом, по данным оперативного штаба, динамика заболеваемости идёт на спад.