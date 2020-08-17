65-летний мужчина стал жертвой коронавируса в Челябинской области

За минувшие сутки официально подтверждено 75 новых случаев.

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75 подтверждённых случаев коронавируса зарегистрировано в Челябинской области за прошедшие сутки. Число заболевших за весь период пандемии, согласно официальной статистике, составляет 13 374. Также по данным минздрава региона от вируса сейчас лечится 3 495 южноуральцев.



«За прошедшие сутки выписаны 32 человека. Всего 9 526 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 455 552. За прошедшие сутки — 2 833 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Из-за коронавируса в минувшие сутки оборвались жизни 4 человек. Непосредственно от болезни умер 65-летний мужчина, у других COVID-19 был обнаружен как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 65 лет. От других причин: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 69 лет; злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет; сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек, ковид сопутствующий — пациентка, 56 лет»,— добавили представители минздрава.

До 23 августа в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также действует обязательный масочный режим. Отметим, на прошлой неделе на совещании по ситуации с гриппом и ОРВИ в областном правительстве ускорить поставку вакцины от коронавируса в регион потребовал губернатор Алексей Текслер.