В Копейске от коронавируса скончалась врач городской больницы №1

Медику было 67 лет.

В Копейске Челябинской области скончалась врач-терапевт городской больницы № 1. По данным администрации Копейска, медик болела коронавирусом, а также имела сопутствующие заболевания. О том, какой была врач и как начинала свой профессиональный путь, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«ГБУЗ „Городская больница № 1 г. Копейск“ с прискорбием сообщает, что 26 ноября 2020 года в возрасте 67 лет ушла из жизни наша коллега — заведующая отделением медицинской профилактики. После окончания Челябинского государственного медицинского института в 1976 году медик была направлена в Городскую больницу № 1 Копейска для прохождения одногодичной интернатуры по специальности „Терапия“, а с августа 1977 года приступила к работе в должности врача-терапевта участкового. В 1981 года назначена на должность заведующей терапевтическим отделением поликлиники, в которой успешно работала на протяжении 37 лет. В 2019 году назначена на должность заведующей отделения медицинской профилактики»,— рассказали в больнице.

Известно, что за свою жизнь врач получила множество наград, премий и грамот, среди которых премия Губернатора Челябинской области, почётный знак «За заслуги перед Копейском» и многие другие.

Траурная церемония состоится сегодня, 29 ноября, у храма, расположенного на территории больницы.