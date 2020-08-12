Заболеваемость коронавирусом уверенно идет на спад в Челябинской области

По официальной статистике, от вируса лечится 3 675 южноуральцев.

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К 13 000 приближается число заболевших коронавирусом на Южном Урале. Согласно официальным данным министерства здравоохранения региона, на утро среды, 12 августа, в Челябинской области подтверждено 86 случаев вируса. Общее число больных в Челябинской области, по официальной статистике, составляет 12 977 случаев.



«Больных COVID-19 — 3 675 человек. За прошедшие сутки выписан 121 человек. Всего 8 968 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 438 952. За прошедшие сутки — 4 111 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

COVID-19 был зафиксирован в качестве сопутствующего заболевания у 4 погибших за прошедшие сутки. Один из них — 63-летний мужчина, скончавшийся от гипертрофии миокарда. Южноуралец стал самым молодым из умерших в минувшие 24 часа.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 63 года; диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 83 года; атеросклеротический порок митрального клапана, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; аутоиммунная гемолитическая анемия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год»,— добавили в министерстве.

Напомним, по 23-е августа в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также действует обязательный масочный режим и запрет на посещение массовых мероприятий. Для консультации работают телефон горячей линии: 8 (351) 240-15-16.