На юге Челябинской области 15 классов закрыли на карантин

Глава Кизильского района призвал селян вакцинироваться от ковида

В Кизильском районе закрыли на карантин 15 классов в сельских школах. Об этом глава района Александр Селезнев рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Он призвал селян вакцинироваться от коронавируса и предупредил о новой волне пандемии.

Александр Селезнев рассказал в соцсетях, как провел совещание с представителями местных аптек в период ожидания новой волны коронавируса. Он рекомендовал торговым представителям создать необходимый запас лекарств и продлить часы работы.

Также глава Кизильского района написал, что на карантин отправили 15 классов в Богдановской, Уральской, Путь октябрьской, Полоцкой и Измайловской школах.

«При этом среди учителей, которые привиты все, ситуация спокойная. В больнице есть достаточное количество вакцин четырех видов. Многим пришло время ревакцинации. И привиться тем, кто этого еще не сделал, пока есть время», — написал в соцсетях Александр Селезнев.

В региональном Минобре уточнили, что данные по закрытым на карантин классам будут собираться в понедельник, 24 января. Напомним, массовое закрытие на карантин в школах было в декабре прошлого года. Тогда из-за ОРВИ закрыли почти 600 классов.

По прогнозу главного детского инфекциониста Челябинска Елены Корнеевой, появление «омикрона» на Южном Урале приведет к подъему госпитализации среди детей. Подхватившие «омикрон» дети могут попасть в больницу с бронхиолитом. Это заболевание не лечится дома и требует госпитализации.